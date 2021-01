Conseil des ministres de l’UEAC : le projet de budget en étude

En vue de la 36ème session du Conseil des ministres de l’UEAC prévue le 27 janvier 2021 par visioconférence sous la présidence du Ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, Président en exercice de cet organe de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), les membres du Comité Inter-Etats de l’UEAC poursuivent ce lundi, les travaux entamés le 23 janvier dernier pour, entre autres sujets, examiner et adopter le projet de budget de la Communauté pour le compte de l’exercice 2021.

Les travaux sont présidés par Charles Assamba Ongodo, président du Comité inter-Etats, par ailleurs directeur général de la coopération et de l’intégration régionale au ministère en charge de l’Economie, «La conception de ce document budgétaire intègre certaines mesures essentielles que sont: 1) l’urgence d’une promotion de la convergence économique et une coordination à l’échelle régionale des réformes économiques, 2) la diversification des économies des pays de la CEMAC afin de les rendre plus résilientes aux crises diverses, 3) la préservation des acquis de libre circulation des biens et des personnes et 4) l’amélioration du recouvrement de la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI)», peut-on lire dans le document de travail mis à la disposition des médias. Aux dernières nouvelles le budget de l’année 2021 est évalué à environ 89 milliards de FCFA.