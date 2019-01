Contestation au Zimbabwe : la violence de la répression inquiète

68 personnes ont été blessées par balle et les forces de sécurité ont procédé à 600 arrestations lors des trois jours de grève nationale. Selon l’Association zimbabwéenne des médecins pour les droits de l’homme, il y aurait au moins dix morts sur l’ensemble du pays et plusieurs centaines de blessés. Notamment dans les quartiers populaires de la capitale où la police a fait usage d’armes à feu pour disperser les manifestants. Les organisations des droits de l’homme dénoncent un usage excessif de la force pour réprimer la contestation en cours au Zimbabwe. Elles ont été initiées lundi par le principal syndicat du pays, la ZCTU, pour protester contre la hausse des prix, et notamment la hausse du prix du carburant.