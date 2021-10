Coopération Turquie-Cameroun : le ministre du Commerce prospecte à Istanbul

Une délégation camerounaise conduite par le ministre du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a participé le 22 octobre 2021 à Istanbul aux travaux du 3e Forum Économique et d’Affaires Turquie-Afrique. A cette occasion, le membre du gouvernement a présenté les opportunités d’affaires qu’offre le Cameroun aux investisseurs étrangers. La cellule de communication du Mincommerce fait savoir qu’au cours de ce forum, Luc Magloire Mbarga Atangana a tour à tour participé à un panel sur les opportunités d’investissement dans l’agriculture et la pêche et a rencontré le Ministre du Commerce de la Turquie avec qui il s’est entretenu sur les opportunités que représente le Cameroun pour les investisseurs turcs. Il a également été reçu en audience par le Vice-Président de l’Office des Investissements de Turquie.

Ce 3e Forum Économique et d’Affaires Turquie-Afrique a été l’occasion pour les participants d’analyser les relations commerciales et économiques entre l’Afrique et la Turquie, d’évaluer l’approche de la Turquie en matière d’investissement en Afrique et de trouver des canaux facilitant l’interaction entre les investisseurs turcs et africains.