Coronavirus en Afrique : la Tanzanie se tourne vers le Covid-Organics

La Tanzanie prévoit d’importer le Covid-Organics. Le président de la Tanzanie, John Magufuli, dans une allocution à la télévision a annoncé qu’il était déjà en contact avec le gouvernement malgache. “Je communique avec Madagascar, et ils ont déjà écrit une lettre disant qu’ils ont découvert des médicaments. Nous allons envoyer un avion pour apporter les médicaments afin que les Tanzaniens puissent également en bénéficier. En tant que gouvernement, nous travaillons donc jour et nuit”, a-t-il déclaré. Depuis, le lancement du Covid-Organics par Madagascar le 20 avril dernier, la tisane de la Grande Île semble séduire plusieurs nations sur le continent. La Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale sont les deux premiers pays à avoir officiellement reçu une cargaison du précieux remède. Samedi 2 mai dernier, le Congo a annoncé qu’il a décidé d’importer la tisane de la Grande Île.

