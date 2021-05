Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L’OMS appelle à un partage plus large des vaccins

Le directeur général de l’OMS a déploré lundi qu’un « petit groupe de pays » accapare les vaccins contre le Covid, réclamant qu' »au moins 10 % de la population de chaque pays » puissent être vaccinés d’ici septembre.

« Plus de 75 % de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays », a indiqué le chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’ouverture de la réunion annuelle des membres de l’agence sanitaire des Nations unies.

Cap des 300.000 morts franchi en Inde

L’Inde a annoncé lundi avoir franchi la barre des 300.000 décès dus au coronavirus, devenant le troisième pays au monde à atteindre ce chiffre, derrière les Etats-Unis et le Brésil, alors que la pandémie continue de faire rage.

Rapporté à la population (1,3 milliard d’habitants en Inde), le taux indien de mortalité lié au Covid est bien inférieur à ceux de ces deux pays mais le bilan des victimes est jugé sous-évalué par les experts.

Au moins 115.000 professionnels de santé morts du Covid (OMS)

Au moins 115.000 professionnels de la santé ont été emportés par le Covid-19, a indiqué lundi le directeur général de l’OMS.

« Nombreux sont ceux qui ont eux-mêmes été infectés et, bien que les rapports soient rares, nous estimons qu’au moins 115.000 professionnels de la santé et des soins ont payé le prix ultime au service des autres », a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’ouverture de la réunion annuelle des membres de l’organisation.

Premiers vaccinodromes au Japon

Relativement épargné par la pandémie comparé à d’autres pays, avec quelque 12.000 décès officiellement recensés depuis début 2020, le Japon a ouvert lundi ses premiers centres de vaccination de masse contre le coronavirus afin d’accélérer sa campagne vaccinale dont la lenteur est très critiquée, à moins de deux mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Environ 2 % des quelque 125 millions d’habitants de l’Archipel ont pour l’heure reçu les deux doses de vaccin, contre 40 % aux Etats-Unis ou 15 % en France.

– Plus de 3,46 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.465.398 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, lundi à 10h00 GMT.

Après les Etats-Unis (589.893), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (449.068), l’Inde (303.720), le Mexique (221.647) et le Royaume-Uni (127.721).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liés au Covid-19, l’OMS estime que le bilan réel de la pandémie est « deux à trois fois plus élevé ».