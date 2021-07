Cote d’ivoire : 25 morts dans un accident de la route au nord d’Abidjan

Les accidents de la route sont très nombreux et souvent meurtriers en Côte d’Ivoire, où beaucoup de véhicules sont mal entretenus et de routes en mauvais état. Au moins 25 personnes ont été tuées et une trentaine blessée mercredi dans un accident de la route survenu à une centaine de kilomètres au nord d’Abidjan, a annoncé jeudi soir le ministère ivoirien des Transports.

«Le bilan provisoire» de cet accident, qui a impliqué un autocar et un minibus, fait état «de 56 victimes dont 25 tués et 31 blessés», a souligné Amadou Koné, ministre des Transports, cité dans un communiqué.

«Toutes les dispositions ont été prises pour élucider les causes exactes de ce drame ainsi que les responsabilités, pour que toutes les conséquences en soient tirées», selon le texte, dans lequel les autorités ont appelé les usagers «à la prudence» à l’approche de la fête musulmane de la Tabaski le 20 juillet, traditionnellement marquée par une intensification du trafic en pleine saison pluvieuse.