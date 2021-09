Côte d’Ivoire: bientôt un procès des attentats de Grand-Bassam

Le 13 mars 2016, le terrorisme frappait la station balnéaire de Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire. Trois terroristes ouvraient le feu sur la plage tuant 19 personnes et en blessant 33, avant d’être à leur tour abattus. Un procès devrait avoir lieu dans les mois qui viennent. Pour autant, nombre de victimes n’ont pas attendu la justice pour surmonter cette épreuve.

Plus de cinq ans après, le bruit des tirs d’armes automatiques sur la plage de Grand-Bassam résonne toujours dans certaines têtes. « Il est toujours interdit aujourd’hui de faire des feux d’artifice à Bassam. Parce que quand on le fait, ça nous remet dans cet enfer de 2016 », raconte Alassane Ouattara, patron du Wharf, un hôtel du front de mer aux premières loges ce jour-là. Comme beaucoup, il a souhaité tourner la page et aller de l’avant. « C’est difficile, on ne se remet jamais de ce genre de choses, mais on fait avec. Parce que la vie continue ! »

Alassane Ouattara ne s’est pas porté partie civile, mais envisage maintenant de le faire. « Un procès, c’est toujours utile. Ça permet de poser la vérité et d’être tranquille moralement. Il faut que la vérité éclate, que des choses se disent, que les gens parlent pour qu’on puisse prendre plus de mesures de sécurité dans la ville de Grand Bassam », estime encore le directeur du Wharf. Mais la justice n’est-elle pas trop lente ? Ce procès n’arrivera-t-il pas trop tard ? « Non, il n’est jamais trop tard pour bien faire. C’est utile un procès. Le procès de Sankara, ça fait combien de temps qu’il est mort ? [1987 ndlr] Et aujourd’hui encore, ça continue. »