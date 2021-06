Côte d’Ivoire: le FPI appelle à fêter le retour de Laurent Gbagbo dans un esprit de réconciliation

« Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo », a déclaré le secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) pro-Gbagbo Assoua Adou, lors d’une conférence de presse lundi. Il a salué « un message fort » et remercié « solennellement » Alassane Ouattara « pour ce geste » en faveur de la réconciliation nationale.

L’ex-président ivoirien sera de retour dans son pays par un vol régulier en provenance de Bruxelles qui doit atterrir à 15h45 (heure locale et TU) à l’aéroport international d’Abidjan, a rappelé Assoa Adou.

Si le secrétaire général du FPI-GOR ne parle plus d’accueil triomphal à l’aéroport, il veut mettre en avant l’esprit de réconciliation qui doit animer les militants. « Ce monsieur arrive et avant d’arriver, il nous dit : menez une campagne nationale pour la réconciliation nationale, parce que la Côte d’Ivoire doit se retrouver, les enfants du pays doivent se retrouver, a déclaré Assoa Adou. Nous devons aller sur la voie du progrès et de la réconciliation. Donc, je demande à tous ces sympathisants d’être dans cet esprit, de ne pas répondre aux provocations – parce qu’ils vont nous provoquer –, d’éviter les provocations, de ne pas répondre aux injures et de dire à tous ceux qui manifestent pour dire qu’ils ne sont pas contents : l’essentiel, c’est de se retrouver pour reconstruire un pays en pays, un pays de fraternité comme le dit notre hymne national. »

L’actuel président ivoirien a autorisé son ancien rival à rentrer en Côte d’Ivoire après son acquittement de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale de La Haye, fin mars.