Côte d’Ivoire : Michel Gbagbo, au service du père

Le fils aîné de Laurent Gbagbo s’active depuis des mois pour réhabiliter l’ancien président, de retour au pays jeudi, dans le cœur des Ivoiriens. Michel Gbagbo est un peu contrarié. « Comme par hasard, on m’a collé un séminaire de la commission défense et sécurité du 16 au 18 juin hors d’Abidjan », souffle le tout nouveau député de Yopougon, commune populaire de la capitale économique ivoirienne, également secrétaire de ladite commission.

Son père Laurent Gbagbo doit atterrir à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny dans l’après-midi du jeudi 17 juin, après dix ans d’absence. « Je vais m’échapper, je m’y rendrai, pas le choix », lance-t-il avec un sourire malicieux.

Le premier fils de l’ancien président ivoirien (2000-2010), également professeur en psychologie criminelle et écrivain, est resté intimement et politiquement très proche de ce père qu’il admire. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis près de deux ans en raison de la pandémie, « mais on s’appelle presque tous les jours », confie-t-il.

Arrêté avec l’ancien chef de l’Etat et des dizaines de ses proches dans la résidence présidentielle dans laquelle ils étaient retranchés le 11 avril 2011, Michel Gbagbo a été incarcéré et violenté dans la prison de Bouna (nord-est) jusqu’en août 2013. Il a dû attendre août 2018 et l’amnistie prononcée par le président Alassane Ouattara en faveur de 800 opposants pour recouvrer ses droits et revoir enfin son père, alors en procès à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, accusé de crimes de guerre et crimes contre l’humanité lors de la crise post-électorale qui a fait plus de 3 000 morts.

A quelques heures du retour de l’ancien président, définitivement acquitté le 31 mars, Michel Gbagbo s’active. Il sort de trois jours de meetings dans les principaux quartiers de sa circonscription, Yopougon, la plus grande commune d’Abidjan et un bastion des pro-Gbagbo.