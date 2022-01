Coup d’État en Birmanie : TotalEnergies annonce qu’il se retire du pays

Partenaire et opérateur du champ de gaz de Yadana, TotalEnergies se retire de Birmanie après le coup d’État de l’an dernier. Le géant français répond ainsi à une demande des ONG de défense des droits humains. « Le contexte qui ne cesse de se dégrader au Myanmar en matière de droits humains, et plus généralement d’État de droit, depuis le coup d’État de février 2021 nous a conduits à réévaluer la situation et ne permet plus à TotalEnergies d’apporter une contribution positive suffisante dans ce pays », a expliqué le groupe dans un communiqué.

Le processus de retrait prévu aux contrats du champ de Yadana et de la société de transport MGTC au Myanmar a été initié, et ce, sans aucune contrepartie financière pour TotalEnergies, implanté de longue date dans le pays. Il sera effectif à l’issue du préavis de six mois et les intérêts de TotalEnergies seront répartis entre les partenaires actuels, sauf refus de leur part, tandis que les opérations seront reprises par l’un d’eux.