Coupe de la Confédération : Coton sport dans le groupe du T.P Mazembe

La confédération africaine de football (Caf) vient de procéder aux tirages au sort des phases de groupe de la Ligue des champions et Coupe de la CAF. Seul représentant camerounais encore en lice, le Coton sport de Garoua est fixé sur ses adversaires en Coupe de la CAF. Du costaud attend les Cotonculteurs dans le groupe C avec un ancien champion de la compétition le Tout Puissant Mazembe (et plusieurs fois vainqueurs de Ligue des champions) et Al Masry. Groupe A : Pyramids, CS Sfaxien, Zanaco et Ahly Tripoli. Groupe B : JSK/Royal Leopards, Orlando Pirates, JS Saoura, Al Ittihad. Groupe C : TP Mazembe, Coton Sport, Al Masry et AS Otoho. Groupe D : Berkane, Simba SC, ASEC Mimosas et l’USGN