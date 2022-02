Coupe du monde féminine U17 : « les bébés Lionnes » entre en stage

Dans le but de préparer les éliminatoires la Coupe du Monde Féminine FIFA U17 INDE 2022, l’entraîneur sélectionneur des Lionnes U17, Stéphane Ndzana convoqué 30 joueuses pour un premier regroupement prévu du 07 au 20 février 2022. À l’issue de ce premier stage, 25 joueuses seront retenues pour la deuxième phase et à la fin seules 23 joueuses seront de l’expédition qui va affronter l’Érythrée en aller et retour au mois de mars prochain. À ce jour, toutes les 30 joueuses convoquées ont répondu présent. Cette matinée était consacrée à une mise en jambe et l’après-midi, les filles ont eu droit à échauffement technique et un petit match test à l’annexe No 2 du stade Ahmadou Ahidjo.