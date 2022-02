Course de l’Espoir : la 27è édition de l’ascension du mont Cameroun au lieu ce 19 février 2022

Près de 500 athlètes prendront part ce samedi 19 février, à la 27e édition de la course de l’espoir qui aura lieu dans la ville de Buea région du Sud-Ouest Cameroun. Pour la réussite de cet évènement, les préparatifs s’intensifient à la ligue régionale d’athlétisme du Sud-Ouest. « Nous avons déjà sélectionné les hôtesses qui s’entrainent au stade de Molyko », rassure Roger Lemba. Le secrétaire général de ladite ligue précise que tout est fin prêt et une cinquantaine de coureurs venus du Nord-Ouest et de l’Ouest sont déjà présents sur le site de Buea pour s’acclimater.

Au niveau de la montagne, la piste de la course est déjà balisée et n’attend que les coureurs. Les prochains jours quant à eux, seront consacrés notamment au test covid des participants, au déploiement de la caravane de la course, aux tirs à la corde réservés uniquement aux femmes et le jeu de la pétanque, avant la course à la montagne de 4095 m. Pour le vainqueur de cette 27e édition, une somme de 10 millions de francs CFA lui sera remise. Rappelons que Ali Mohamadou chez les messieurs et Kitang Mildred chez les dames ont été les vainqueurs de la 26e édition organisé en 2021.