Covid-19 : au Brésil, moins de morts dans les villes dirigées par des femmes

Les femmes seraient-elles de meilleures gestionnaires en cas de crise sanitaire ? Les bons résultats dans la lutte contre l’épidémie des pays dirigés par des femmes avaient déjà été mis en avant par une étude parue en 2020. De nouveaux travaux effectués au Brésil, au niveau local cette fois, et relayés par la BBC viennent confirmer cette tendance et prétendent même fournir « des preuves causales crédibles que les femmes dirigeantes ont obtenu de meilleurs résultats que les hommes », avec une différence significative.

Les chercheurs se sont intéressés aux villes brésiliennes de moins de 200 000 habitants. Ils ont observé que lorsque celles-ci étaient dirigées par des femmes, le nombre de décès liés au Covid-19 était inférieur de 43,7 % et le nombre d’hospitalisations inférieur de 30 %. La raison de cet écart serait à chercher du côté de la promotion des moyens de lutte « non-pharmaceutiques » (port du masque, distanciation sociale…). Les dirigeantes étaient notamment 5,5 % plus susceptibles d’interdire les grands rassemblements, 8 % plus susceptibles de rendre obligatoire le port du masque et 14 % plus susceptibles de mettre en place des tests obligatoires pour entrer dans leur ville, rapporte la BBC.

Plusieurs thèses sont avancées pour expliquer cette tendance. Certains chercheurs jugent que les femmes ont en règle générale une « plus grande aversion au risque » et prendraient donc plus de précautions. D’autres supposent que dans un monde politique brésilien encore très masculin, seules les candidates les plus compétentes accèdent aux responsabilités, et qu’elles seraient également plus habituées à prendre des décisions sous une forte pression.