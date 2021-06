Covid-19 : ces pays où la mortalité augmente

Tombée des masques en extérieur, levée anticipée du couvre-feu… En France, l’ambiance est à la sortie de crise sanitaire. Ailleurs dans le monde, c’est une autre histoire. Alors que la plupart des pays d’Europe et l’Amérique du Nord enregistrent de moins en moins de décès liés au Covid-19, dans plusieurs régions du sud du globe, la mortalité quotidienne grimpe encore.

Dans le monde, 70 000 personnes sont décédées du Covid-19 lors des huit derniers jours. Un chiffre à peu près similaire à la semaine précédente. Rares sont les pays où le virus a entièrement disparu, cependant. La France a enregistré 376 décès sur la dernière semaine, contre 523 la semaine précédente. En Europe, seuls neuf pays voient la mortalité réaugmenter depuis début juin : l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, la Roumanie, la Lettonie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo.

C’est en Afrique que la mortalité liée au Covid-19 a le plus augmenté depuis début juin. Le continent enregistre une augmentation de 25 % du nombre de décès quotidiens entre le 1er et le 16 juin. À nuancer, cependant, puisque l’Afrique avait encore été peu touchée par la pandémie. La Mauritanie, par exemple, qui a vu son nombre quotidien de décès augmenter de 200 % entre le 1er et le 16 juin, ne compte, depuis le début de la pandémie, que 479 morts liés au coronavirus.

L’Amérique du Sud et l’Asie voient aussi la mortalité quotidienne augmenter depuis le début du mois. Au Brésil, la mortalité quotidienne a augmenté de 8 % en quinze jours. La Mongolie a dépassé son premier pic de mai, même si le pays ne déplore encore au total que 400 morts liés au Covid. En Inde, la mortalité quotidienne, qui baissait sur la première semaine de juin, réaugmente sur la deuxième semaine : 2 330 personnes y sont décédées du Covid pendant la journée du 16 juin. C’est deux fois plus qu’en France depuis le début du mois.