Covid-19 dans le monde : hausse des hospitalisations d’enfants à New York, le Pérou va acheter 55 millions de doses de vaccin

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 5,3 millions de morts, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse à partir de sources officielles dimanche 26 décembre. En valeur absolue, selon ces sources, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 816 000 morts, suivis par le Brésil (618 000), l’Inde (479 000), la Russie (304 000) et le Mexique (298 000). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires de New York constatent une hausse du nombre d’enfants hospitalisés en lien avec le Covid-19. « La plus forte hausse concerne la ville de New York avec des admissions qui ont quadruplé » entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre, précisent les autorités. La moitié de ces admissions concerne des enfants de moins de 5 ans, trop jeunes pour être vaccinés.

Le Pérou achètera 55 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 en 2022 pour faire une quatrième injection au personnel médical et aux populations vulnérables, a annoncé le gouvernement. « Nous avons convenu avec différents laboratoires l’achat de 55 millions de doses de vaccins l’année prochaine (…), ce qui nous permettrait d’appliquer une quatrième dose de rappel pour les secteurs les plus vulnérables et pour le personnel de première ligne [médecins et infirmiers] », a déclaré à la presse le ministre de la santé péruvien, Hernando Cevallos.