Covid-19 en Russie : nouveau record de décès quotidiens avec 780 morts en juillet

La Russie a annoncé mardi 13 juillet avoir enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus avec 780 morts, le sixième depuis le début du mois, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta.

Sur les dernières 24 heures, 780 personnes sont décédées du Covid-19 en Russie, dépassant le précédent record de 752 morts. Le pays a également enregistré 24.702 nouvelles contaminations.

L’épidémie en Russie ne faiblit pas face au variant Delta, apparu en Inde et plus contagieux. Les principaux foyers sont la capitale, Moscou, et la deuxième ville du pays Saint-Pétersbourg, où les mesures de restrictions ont été renforcées ces dernières semaines.

Les autorités se refusent pour le moment à tout confinement général, comme celui du printemps 2020, afin de préserver une économie déjà fragile. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a lui estimé dimanche que la capitale voit la situation se «stabiliser».

Depuis le début de la pandémie, plus de 5,8 millions de personnes ont été contaminées en Russie et 144.492 sont mortes, selon les chiffres officiels. L’agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid-19, comptabilise toutefois 290.000 morts fin mai.