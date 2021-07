Covid-19 : le passe sanitaire européen entre en vigueur

Vacciné, guéri ou testé négatif au Covid-19, il faudra, à partir de jeudi, montrer patte blanche pour franchir les frontières européennes, en utilisant le nouveau « passe sanitaire ». Le certificat sanitaire européen entre en vigueur, jeudi 1er juillet, pour faciliter les déplacements et relancer le tourisme au sein de l’Union européenne (UE) cet été, sous la menace toutefois de nouvelles perturbations liées au variant Delta.

« Le certificat numérique Covid européen », nom officiel de ce passe sanitaire, est gratuit, et doit être reconnu dans les vingt-sept pays de l’UE, plus la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. Selon la Commission, tous les Etats membres devraient être en mesure jeudi d’émettre le document ou de l’accepter, à l’exception de l’Irlande qui, touchée par des cyberattaques, pourrait prendre un peu de retard. Mercredi soir, vingt et un pays de l’UE s’étaient déjà connectés au portail commun du système et les six autres étaient techniquement prêts.

Ce passe s’applique à trois situations : il atteste qu’une personne a été vaccinée contre le Covid-19, qu’elle a passé un test négatif, ou encore qu’elle est immunisée après avoir contracté la maladie. Il revient au pays de destination de décider s’il accepte les tests antigéniques rapides en plus des PCR. L’UE recommande d’accepter les deux et d’harmoniser leur durée de validité (pas plus de soixante-douze heures avant l’arrivée pour les PCR et pas plus de quarante-huit heures pour les antigéniques).