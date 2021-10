Covid-19 : le vaccin est efficace, confirme une large étude française

Le vaccin marche. Une étude française, menée par l’institut Epi-Phare en partenariat avec l’Assurance maladie (Cnam) et l’Agence du médicament (ANSM), le démontre une nouvelle fois, lundi 11 octobre. Menée sur 22 millions de personnes, elle démontre qu’être vacciné réduit de 90 % le risque d’hospitalisation et de décès chez les personnes de plus de 50 ans.

Par ailleurs, l’étude montre que le vaccin est également efficace contre le variant Delta. L’épidémiologiste Mahmoud Zureik, directeur de l’institut Epi-Phare, précise que son étude est « la plus large menée dans le monde ». Une très vaste enquête qui confirme ce qu’ont déjà montré d’autres observations dans les pays les plus vaccinés, à l’instar d’Israël, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les chercheurs d’Epi-Phare ont comparé les données de 11 millions de personnes vaccinées de plus de 50 ans avec celles de 11 millions de personnes non-vaccinées dans la même tranche d’âge, sur une période allant du 27 décembre 2020 (début de la vaccination en France) au 20 juillet dernier. À partir du 14e jour après l’injection de la seconde dose, les chercheurs ont observé « une réduction du risque d’hospitalisation supérieure à 90 % ».