Covid-19 : le variant Omicron se répand, réunion d’urgence des ministres de la Santé du G7

Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, continuait dimanche soir à se propager dans le monde entier, avec de premiers cas au Canada, semant l’inquiétude et poussant de plus en plus de pays à fermer à nouveau leurs frontières aux voyageurs étrangers. L’arrivée durant la semaine écoulée du variant Omicron a été jugée «préoccupante» par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Identifié en Afrique du Sud, il a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières à l’Afrique australe alors qu’ils venaient parfois à peine de se rouvrir au monde. Le Canada a annoncé dimanche deux cas chez des personnes ayant voyagé récemment au Nigeria et qui ont été placées à l’isolement à Ottawa.

La détection en France du variant Omicron du virus responsable du Covid-19 est «très probablement une question d’heures», a affirmé dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran. «On est encore au stade du criblage. On a plusieurs cas possibles. Une dizaine. À ce stade, on est sur des cas possibles», a précisé plus tard dans la journée le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur CNews.

«Ces diagnostics vont être passés au séquençage et on saura dans les prochaines heures s’il y a des cas positifs du variant», a-t-il ajouté. Concernant les personnes qui viennent de rentrer d’Afrique du Sud, le porte-parole a indiqué qu’«on leur fait des tests et on regarde s’ils sont positifs au Covid. S’ils le sont, on fait un criblage. On regarde s’il y a une mutation suspecte du virus dans le diagnostic».