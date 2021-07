Covid-19 : les États-Unis au secours du Cameroun

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale (GHSA), le Programme national des zoonoses du Cameroun, la plate-forme One Health et le partenaire de mise en œuvre de l’USAID, Breakthrough ACTION ont participé à une table-ronde ce mardi 6 juillet à Yaoundé à l’occasion de la Journée mondiale des zoonoses. L’événement, placé sous le thème « Prévenir la prochaine pandémie : les maladies zoonotiques et comment briser la chaîne de transmission », a notamment permis à l’USAID de sensibiliser sur l’importance de participer à la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec le Cameroun depuis le début de la pandémie pour protéger la santé publique et renforcer la réponse anti-Covid-19. Depuis l’apparition de la maladie, différentes agences du gouvernement américain ont contribué à hauteur de plus de 21 millions de dollars pour aider le pays à combattre la maladie et son impact. Washington est par ailleurs le plus grand contributeur du mécanisme Covax visant à assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19.