Covid-19 : les États-Unis rouvriront leurs frontières en novembre

Les États-Unis s’apprêtent à accueillir de nouveau les touristes. Seule condition : dès novembre, ces derniers devront être vaccinés et avoir un test négatif. Retour progressif à la vie normale ? Dès le début du mois de novembre, les voyageurs du monde entier pourront de nouveau entrer aux États-Unis. Touristes et voyageurs devront, pour ce faire, présenter un certificat de vaccination complet et un test négatif de moins de trois jours. Ils seront par ailleurs tenus de porter un masque lors de leurs déplacements, même si ce dernier n’est plus obligatoire, en extérieur et en intérieur, pour les locaux.

Enfin, a précisé, lundi 20 septembre, Jeff Zients, coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison-Blanche, les voyageurs désirant entrer aux États-Unis devront communiquer leurs coordonnées aux compagnies aériennes, afin que ces dernières puissent les contacter en cas de mauvaise surprise virale.

Washington lève ainsi des restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyageurs en provenance notamment de l’Union européenne, du Royaume-Uni ou de Chine, puis s’appliquant, plus tard, à l’Inde et au Brésil. Jeff Zients a insisté sur le fait que cette décision, qui intervient dans un contexte de grande tension entre la France et les États-Unis, était « dictée par la science ».