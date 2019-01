De nouvelles réformes fiscales dans le secteur de l’électricité

Les ménages et les petites entreprises qui consomment moins d’électricité pourraient voir leurs factures mensuelles réduites. La Loi de finances 2019 élargit la tranche d’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la grille des tarifs d’électricité au Cameroun. C’est ainsi que, cette année 2019, la TVA ne s’applique pas aux consommations des ménages, comprises entre 0 et 220 KW. Soit 110 KW de plus non imposables, comparativement aux années précédentes. Cette évolution sera prise en compte sur la facturation, à partir du mois de février 2019.