Député britannique mort : Boris Johnson, choqué, exprime sa tristesse

David Amess est décédé après avoir été poignardé à plusieurs reprises lors d’une permanence parlementaire, ce vendredi. Un homme de 25 ans a été arrêté. Il a été poignardé à plusieurs reprises. Le député conservateur britannique David Amess, 69 ans, est décédé après avoir été attaqué, ce vendredi 15 octobre, lors d’une permanence parlementaire qu’il tenait dans une église de sa circonscription à Leigh-on-Sea, à l’est de Londres, selon la police et les médias locaux. La police locale, qui n’a pas nommé la victime, a indiqué dans un communiqué que l’homme qui avait été retrouvé blessé était mort sur place, en dépit des efforts des services de secours. « Un homme de 25 ans a été rapidement arrêté après l’arrivée de la police sur place, soupçonné de meurtre », a-t-elle ajouté, précisant qu’un couteau a été retrouvé.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé vendredi son « choc » et sa « tristesse ». « Nos cœurs sont très choqués et tristes aujourd’hui, après la disparition du député Davis Amess, qui a été tué lors de sa permanence parlementaire, dans une église, après presque 40 ans au service » de ses administrés et du Royaume-Uni, a déclaré le chef du gouvernement conservateur dans une brève intervention télévisée. « C’était l’une des personnes les plus gentilles et les plus douces en politique », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson. Il a loué le bilan « exceptionnel » du député « pour aider les plus vulnérables, que ce soit les personnes qui souffrent d’endométriose », maladie chronique touchant les femmes que le député avait aidé à faire connaître, « en adoptant des lois pour mettre fin à la cruauté envers les animaux, ou en faisant énormément pour réduire la précarité énergétique ».