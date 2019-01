Des arriérés de salaires causent des licenciements massifs sur le chantier du barrage de Bini à Warak

Des employés du chantier du barrage de Bini à Warak ont été considérablement réduits, un an après le lancement des travaux. En plus des chinois de la société Sinohydro, le constructeur du barrage qui sont retournés en Chine, plus de 165 employés ont été licenciés. A l’origine de cette situation se trouvent les difficultés financières auxquelles fait face le constructeur. En effet, selon nos sources, Sinohydro a du mal à se faire payer les décomptes transmis au gouvernement camerounais.