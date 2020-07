Des acteurs du secteur agropastoral des départements du Dja et Lobo et de la Mvila (région du Sud) reçoivent ce jour des chèques d’appui du Programme de de consolidation et Programme de Consolidation et de Pérennisation du conseil agropastoral (PCP-ACEFA).

La cérémonie de remise des chèques sera présidée par les délégués régionaux du ministère de l’Agriculture et Développement rural ; et du ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales au collège d’agriculture d’Ebolowa.