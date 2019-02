Dans une lettre ouverte adressée ce jour au président français Emmanuel Macron et au ministre des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian, sept députés et sénateurs français demandent la libération de l’ex-Directeur général de la Cameroon Radio Television. Parmi les signataires de cette correspondance, Jean-Christophe Lagarde, Eric Coquerel et Esther Benbassa.