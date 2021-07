Des hommes d’affaires français chez le ministre Bidoung Kpwatt

Le ministre des Arts et de la Culture a aussi reçu en audience ce mercredi 28 juillet 2021 à Yaoundé dans la salle Polyptyque du Musée national, la délégation des PME et PMI français. «Cette rencontre survient au lendemain de l’adoption par le Gouvernement de la Stratégie Nationale du Développement 2020-2030. Dans celle-ci les arts et la culture font l’objet d’une mutation du secteur social à celui de l’industrie et services à forte valeurs économiques. Ce qui signifie que le sous-secteur devrait désormais être compétitif, créateur des revenus et d’emplois durables et participer à la création des richesses et impacter positivement sur le PIB au Cameroun. Je suis convaincu que nous pouvons œuvrer ensemble dans des échanges fructueux car, précisons-le, nous souhaitons que nos échanges soient importants dans l’optique de contribuer effectivement à l’atteinte de nos objectifs communs» a déclaré le ministre Bidoung Kpwatt lors de son discours de circonstance. Lire l’intégralité de ce discours en cliquant sur le lien suivant.