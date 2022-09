Des migrants camerounais secouru dans le désert du Niger

L’Organisation internationale pour les migrants, l’OIM, a indiqué que les migrants étaient vulnérables et en détresse; ils comprenaient 10 enfants, trois femmes et 37 hommes. L’OMI ajoute qu’ils se étaient dans le désert près de la ville de Dirkou après un voyage difficile. » La plupart revenaient de Libye. Certains étaient en route vers la Libye mais n’avaient plus les moyens de continuer leur voyage, et ont demandé notre aide », a déclaré la porte-parole de l’OIM, Aissatou Sy.

Dirkou est un carrefour pour le trafic de migrants, d’armes et de drogue vers la Libye et vers l’Europe. Le journal The Guardian Post renseigne que le groupe de migrants, a en son sein 49 Nigérians et un ressortissant camerounais Ils ont été secouru la semaine dernière et transporté par avion vers la ville de transit d’Agadez au NIger, où l’Organisation internationale pour les migrants a un centre d’accueil.