Didier Deschamps contre la Coupe du monde tous les deux ans

La Coupe du monde de football tous les deux ans ? Un projet auquel certains semblent tenir. Pas Didier Deschamps, interrogé à ce sujet ce jeudi, en marge de l’annonce de la liste pour le Final 4 de la Ligue des nations. «La patate chaude (il souffle)… Allez, pour être le plus honnête possible, mon premier sentiment, de par ma vie de joueur, le fait de pouvoir passer à une Coupe du monde tous les deux ans, ça me donne le sentiment de la banaliser», a-t-il d’abord indiqué.

Et de poursuivre : «Après, si la majorité des intérêts est là, ça passera ou ça pourra passer. Je n’ai pas tous les tenants et aboutissants. Je ne veux pas faire l’ancien combattant, mais la Coupe du monde c’est tous les quatre ans… Après si les intérêts sont communs, on y arrivera. Mais je pense qu’à cette période-là (si le projet est adopté), je ne serais plus concerné (sourire).» La prochaine Coupe du monde se déroulera à l’hiver 2022, au Qatar (21 novembre-18 décembre).