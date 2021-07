Disparition : avec la mort de Johnny Ventura, le merengue perd son roi

Icône culturelle de la République dominicaine, le chanteur est mort à 81 ans, après avoir enregistré plus de 100 albums. Il avait aussi été maire de gauche de la capitale, Saint-Domingue.Trois jours de deuil national ont été décrétés en République dominicaine après la mort de Johnny Ventura, gloire du merengue, le rythme étendard de ce petit pays des Caraïbes (11 millions d’habitants) qui partage avec Haïti l’île d’Hispaniola. Décédé d’une crise cardiaque mercredi à l’âge de 81 ans, Juan de Dios Ventura Soriano, dit Johnny (prononcer Yoni) était en pleine activité puisqu’il finissait la rédaction d’un livre et avait commencé à enregistrer un nouveau disque, produit à Miami par le roi Midas de la pop latine, le Cubano-Américain Emilio Estefan, époux de la chanteuse Gloria Estefan. Le long d’une carrière de plus de six décennies, Johnny Ventura avait enregistré plus de 100 albums, avant d’entrer en politique. Avec ses compatriotes et rivaux Cuco Valoy et Wilfrido Vargas, il était l’artisan, dans les années 70, du déferlement du merengue (aucun rapport avec le Real Madrid) dans l’univers musical hispanophone.