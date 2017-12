Douala : le prÃ©fet du Wouri interdit la circulation des camions grumiers sur la pÃ©nÃ©trante ouest de la ville

Le Préfet du département du Wouri, Joseph Bertrand Mache, a signé un arrêté le 20 Décembre 2017, interdisant la circulation de certains véhicules sur la pénétrante ouest de la ville de Douala. Ainsi, la circulation des camions grumiers, des motos et des tricycles est interdite sur l’axe rond-point Déido-Bonabéri. La circulation des motos et des tricycles est redirigée vers l’ancien pont qui constituera leur nouvel axe de circulation. Cette interdiction s’applique entre 6 heures et 12 heures puis entre 16 heures et 22 heures, pour la période allant du 20 décembre 2017 au 08 janvier 2018.