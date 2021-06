Droits TV de la Ligue 1 : Amazon retenu, Canal+ claque la porte

Après un long feuilleton plein de rebondissements, la Ligue a annoncé vendredi avoir vendu ses droits TV pour les trois prochaines saisons à Amazon et Canal+ contre 663 millions d’euros annuels, plutôt que d’opter pour le tandem Canal+/ beIN Sports. Mais la chaîne française a décidé de se retirer à la suite de cette décision. « Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 », a annoncé le groupe de télévision cryptée (filiale de Vivendi) dans un communiqué.

Amazon, géant américain de la distribution, a fait irruption vendredi dans le football français en se partageant avec Canal+ la diffusion de la Ligue 1, avec un montant annuel de 663 millions d’euros pour les clubs jusqu’en 2024, a-t-on appris de source proche des délibérations. Selon la répartition adoptée vendredi par le Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), Canal+ devait verser 332 millions d’euros chaque saison sur la période 2021-2024, contre 250 millions d’euros annuels pour Amazon, qui ajouterait une rallonge pour se partager aussi la Ligue 2 avec beIN Sports. « Après l’échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal+ et beIN Sports », a fait savoir le groupe.

La chaîne beIN Sports, qui était en lice pour 80 % des matchs de Ligue 1 et 100 % des matchs de Ligue 2, devait se contenter pour sa part de deux matchs par journée de Ligue 2 (30 millions d’euros), le reste allant à Amazon pour 9 millions d’euros (plus le paiement des coûts de production, estimés à 25 millions d’euros). L’opérateur Free devait conserver, lui, le lot des extraits en « quasi-direct » pour 42 millions d’euros.

Il s’agissait surtout d’une entrée en grande pompe dans le paysage du foot hexagonal pour Amazon, qui s’est invité ces dernières années sur le marché des droits sportifs via sa plateforme Prime Video, acquérant par exemple certains droits TV du foot en Angleterre, en Allemagne et en Italie, ou encore des matchs de tennis à Roland-Garros pour le marché français. La stratégie du géant de la distribution en ligne vise principalement à favoriser les abonnements à sa plateforme Prime, service qui regroupe musique, films, séries, documentaires et coûte actuellement 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Le choix de Canal+ (filiale de Vivendi) et d’Amazon, partenaires aux reins financiers très solides, devait redonner un peu de visibilité et de stabilité aux clubs, vu l’urgence de la situation.