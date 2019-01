Economie : le Cameroun devra lever 260 milliards Fcfa sur les marchés en 2019

Selon la Direction générale du Trésor, de la coopération monétaire et financière (DTCMF) du ministère camerounais des finances, l’Etat vise à mobiliser sur le marché des titres une somme de 260 milliards de francs CFA à travers les emprunts obligataires et les émissions de Bons du trésor assimilables (BTA) et les Obligations du trésor assimilables (OTA). Prévu à 3.991,1 milliards Fcfa pour des recettes estimées à 3.508,5 milliards de francs CFA, le budget 2019 de l’Etat camerounais affiche un gap de 482 milliards de francs CFA qu’il faudra que le gouvernement camerounais trouve un moyen de combler. L’un des moyens à disposition est bien le recours aux marchés financiers à travers les émissions de titres.