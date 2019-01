Economie : le Tchad dispose désormais de 10 hectares sur le Port autonome de Douala

Le Port autonome de Douala (Pad) a attribué 100 000m2 au Tchad. C’était au sortir d’une visite officielle du colonel Ousmane Adam Dicki, directeur général des Douanes et des Droits indirects du Tchad au Cameroun. Cet espace portuaire attribué au Tchad est une solution aux problèmes de mobilisation des recettes et de sécurisation des marchandises en transit vers le Tchad. Il va servir de base logistique pour stocker, sécuriser les marchandises et organiser le transit en direction du Tchad.