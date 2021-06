EdF : Benzema, sa discussion avec Ronaldo

A la mi-temps du match entre la France et le Portugal (2-2) mercredi lors de l’Euro, Karim Benzema (33 ans, 86 sélections et 29 buts) et Cristiano Ronaldo (36 ans, 178 sélections et 109 buts) ont partagé un joli moment. Anciens partenaires au Real Madrid, les deux attaquants ont parlé en échangeant leur maillot. Une discussion racontée par le buteur français.

« Ça fait plaisir de le revoir. Ce qu’on a fait ensemble, on a joué 8 ou 9 ans au Real, on a gagné des titres et on a mis beaucoup de buts. Ça fait plaisir de se revoir sur un terrain, on a échangé comme ça, on s’est dit bonne chance pour la suite et de continuer, en club et en sélection, à prendre du plaisir sur le terrain et de faire la différence », a confié Benzema en conférence de presse.