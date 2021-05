Emmanuel Macron au Rwanda: des «mots qui ont plus de valeur que des excuses» pour Paul Kagame

« En me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités », a déclaré ce jeudi à Kigali le président français Emmanuel Macron, tout en affirmant que la France n’avait « pas été complice » du génocide au Rwanda. La réaction de Paul Kagame à ces mots n’a pas tardé.

La réaction de Paul Kagame était très attendue. Elle a finalement été très positive. « Ces mots ont eu plus de valeur que des excuses, c’était la vérité », a déclaré le président rwandais, en évoquant le discours d’Emmanuel Macron au mémorial de Gisozi ce jeudi matin. Paul Kagame est ensuite revenu longuement sur l’importance de la reconnaissance de la vérité dans la relation compliquée entre le Rwanda et la France, relation qui s’est néanmoins améliorée petit à petit ces dernières années.

Il a également présenté son homologue français comme un chef d’État « cherchant à renouveler et à changer sa relation avec l’Afrique. » « Un changement dans le bon sens », selon Paul Kagame, qui a conclu : « Les relations entre nos deux pays ne seront jamais conventionnelles, pour le meilleur et pour le pire, et nous avons choisi d’en tirer le meilleur. »

Après toutes ces années de divergences entre ces deux pays, on retiendra aussi la volonté des deux chefs d’État français et rwandais de se tourner maintenant vers l’avenir. La relance de la coopération entre les deux pays a été au centre de leurs discours : l’investissement d’industries françaises au Rwanda, le retour de l’Agence française de développement dans le pays et la réouverture d’un centre culturel francophone.