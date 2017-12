Une employÃ©e du CrÃ©dit mutuel giflÃ©e par son supÃ©rieur gagne son procÃ¨s aux prud’hommes

Après avoir Ă©tĂ© giflĂ©e par un supĂ©rieur, une salariĂ©e du CrĂ©dit Mutuel a Ă©tĂ© mise en arrĂŞt-maladie durant deux ans. Les faits se sont produits en juillet 2015, un Ă©vĂ©nement qui a profondĂ©ment choquĂ© la jeune femme. En septembre, le mĂ©decin du travail l’a dĂ©clarĂ©e inapte Ă reprendre un poste dans la caisse locale oĂą elle travaillait comme conseillère d’accueil et a prĂ©conisĂ© son reclassement. Jeudi, le conseil des prud’hommes de Metz a reconnu « l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage immĂ©diat. L’instance s’est, par ailleurs, prononcĂ© sur l’interdiction de poursuivre la procĂ©dure de licenciement et a ordonnĂ© l’exĂ©cution du contrat de travail dans les 96 heures sous peine d’une astreinte de 500 euros par heure de retard ».