En Afrique du Sud, le bilan officiel des émeutes monte à 276 morts

Le coût des violences qui ont frappé pendant plusieurs jours la province du Kwazulu-Natal et celle de Johannesburg et Pretoria est estimé à 3,4 milliards de dollars. Les émeutes et pillages qui ont ensanglanté l’Afrique du Sud ont fait 276 morts, a annoncé mercredi 21 juillet le gouvernement, révisant à la hausse un précédent bilan de 215 morts.

« Depuis que les troubles ont éclaté, 234 morts qui y sont liées ont été recensées au Kwazulu-Natal [est] à ce jour », a indiqué dans un communiqué la ministre auprès de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni, faisant état de 42 morts dans la province de Gauteng, qui comprend les deux principales villes du pays, Johannesburg et Pretoria, la capitale.

La police a ouvert 168 enquêtes pour meurtre. Une partie des morts sont dues à des bousculades, à des chutes d’objets et à des incendies de bâtiments.

Les troubles ont éclaté au Kwazulu-Natal le 9 juillet, prenant d’abord la forme d’émeutes au lendemain de l’incarcération de l’ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Ils se sont ensuite étendus, sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions contre le Covid-19, gagnant Johannesburg, pour s’apaiser en début de semaine.