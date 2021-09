En Afrique du Sud, les bancs de l’école désertés à cause du Covid

Dans le township de Rosedale à Upington, petite ville de la province du Cap-Nord, les rues sont animées en ce vendredi matin. Des cohortes d’enfants jouent avec les chiens du quartier sous le soleil du Kalahari, insensibles à la fraîcheur hivernale.

« Aujourd’hui, il n’y a pas école ! » affirme malicieusement Clayvion, 10 ans, occupé à enfiler une paire de rollers extirpée de sous un canapé. Il ne sait d’ailleurs plus trop quels sont les jours où il a classe. Sa grande cousine, Kayleen, d’un an son aînée, explique à son retour de l’école : « Eux, ils n’ont classe que trois jours par semaine. Moi, c’est quatre jours. Ils ne veulent pas que tous les enfants viennent en même temps à cause du coronavirus. » Les classes où se côtoient jusqu’à 50 élèves ont aussi dû être divisées, alors difficile de ne pas se perdre dans des emplois du temps aussi variés et évolutifs.

Depuis bientôt un an et demi, l’Afrique du Sud retient sa respiration. Pays le plus touché par l’épidémie de Covid-19, il avait imposé un confinement strict dès mars 2020. Depuis, les niveaux d’alerte fluctuent selon l’évolution épidémique, et avec eux les conditions d’ouverture des écoles. « Après le confinement, les élèves ont d’abord pu revenir un jour par semaine, puis deux, et aujourd’hui ils en sont à quatre jours », explique Hjordis Martin, professeure de technologie dans un lycée tranquille de la banlieue ouest de Johannesburg. De longs mois de bricolages éprouvants pour les élèves, qui ont commencé à déserter les bancs de l’école. Une cinquantaine sur les 1 600 que compte le lycée ne viennent plus en classe. « Ça peut sembler peu, mais on n’a jamais eu de tels chiffres. D’habitude, ce sont un ou deux élèves qui abandonnent dans l’année. Aujourd’hui, il ne se passe pas un mois sans que des familles nous disent que leur enfant ne reviendra pas. »