En Afrique, la lutte contre les «grandes tueuses» freinée par le Covid-19

Le sida, la tuberculose, le paludisme et la rougeole montrent des signes inquiétants de reprise depuis l’apparition du premier cas de SARS-CoV-2, il y a deux ans. Les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 en Afrique n’ont pas seulement éprouvé les fragiles services de santé du continent. Elles ont sérieusement freiné la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et la rougeole, dont la prise en compte et les traitements ont marqué le pas depuis l’apparition du premier cas de SARS-CoV-2, il y a deux ans.

« Un impact dévastateur » pour l’Onusida. La situation est d’autant plus grave que la stratégie décidée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de vacciner contre le Covid-19 70 % de la population mondiale d’ici à la fin de 2022 continue de prévaloir, absorbant une grande partie des efforts financiers des Etats africains et des bailleurs de fonds.

Les répercussions se lisent sur les courbes épidémiologiques. L’Afrique concentre à elle seule 95 % de la charge mondiale de paludisme. Selon l’OMS, les bouleversements de la prévention et de la surveillance engendrés par le Covid-19 ont abouti en 2020 à une augmentation de 14 millions de cas palustres et à la mort de 47 000 personnes de plus qu’en 2019.