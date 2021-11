En Ethiopie, les diplomates tentent d’obtenir un cessez-le-feu

L’émissaire américain pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman, est à Addis-Abeba, alors que les rebelles tigréens menacent de « marcher » sur la capitale. Addis-Abeba, la capitale éthiopienne est le théâtre depuis plusieurs jours d’intenses tractations, inédites depuis le début d’une guerre fratricide entamée voici un an et destinées à arracher la paix entre le gouvernement fédéral et les rebelles des Forces de défense tigréennes (TDF).

« Nous n’avons jamais été aussi proches d’un cessez-le-feu. C’est maintenant ou jamais », estimait, vendredi 5 novembre, un diplomate africain. Parfois qualifiée de négociations de la dernière chance, cette tentative de médiation a lieu alors que le pays semble au bord du gouffre.

La tournure prise par les opérations militaires ces dernières semaines, largement en faveur de la coalition rebelle qui a mis la main sur les deux villes stratégiques de Dessié et Kombolcha, a forcé diplomates et dirigeants à nouer de façon express une forme de dialogue.

Devant l’avancée des TDF et leur menace de « marcher » sur Addis-Abeba, l’envoyé spécial américain pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman, s’est rendu sur place, jeudi. Une mission effectuée à la demande des autorités éthiopiennes, assurent plusieurs sources.