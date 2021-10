En Inde, au moins 41 morts dans des inondations et des glissements de terrain

Au moins 41 personnes sont mortes dans le nord de l’Inde, emportées par les inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies, selon un nouveau bilan annoncé mardi 19 octobre par les autorités.

«30 personnes ont été tuées et beaucoup d’autres sont portées disparues», a déclaré à l’AFP un responsable du district de Nainital, dans l’État himalayen de l’Uttarakhand. Ce bilan porte à 35 le nombre de morts mardi dans cet État, où six autres personnes avaient péri la veille dans des glissements de terrain. Selon les prévisions météorologiques, de fortes pluies devraient en outre frapper dans les jours à venir l’État méridional du Kerala où des inondations ont déjà fait plus de 27 morts depuis vendredi, avec des milliers d’évacuations.

Cinq membres d’une même famille ont notamment été ensevelis dans leur maison, a indiqué un responsable local, Prateek Jain. Cinq autres victimes ont été tuées dans un glissement de terrain qui s’est produit dans le district d’Almora, dans le nord de l’Uttarakhand, et a englouti leur maison sous les rochers et la boue.