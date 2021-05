En Italie, treize morts et deux blessés graves dans la chute d’une cabine de téléphérique

La chute d’une cabine de téléphérique a fait treize morts et deux blessés graves, dimanche 23 mai, à Stresa, station balnéaire du Piémont située sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie, selon un bilan présenté comme définitif par le Secours alpin.

Les deux blessés sont des enfants de 9 et 5 ans, hospitalisés à Turin dans un état grave. Le premier est en réanimation et sa vie est en danger, selon le quotidien Il Corriere della Sera. Le second souffre notamment d’un traumatisme crânien et de fractures aux jambes. Toujours selon le journal, des touristes allemands font partie des victimes. L’information n’a pas été confirmée de source officielle.

L’accident est survenu vers 12 heures 30 (heure locale), à 100 mètres de la station du sommet, selon un communiqué du ministère des infrastructures italien. Il serait dû à la rupture d’un câble, sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se trouvaient quinze personnes. Un problème de surcharge semblait d’emblée écarté, puisque ces cabines peuvent embarquer plus de trente-cinq passagers. Le ministre des infrastructures, Enrico Giovannini, a annoncé le lancement d’une commission d’enquête.

Les images de la tragédie diffusées par les autorités montraient des pompiers et des policiers autour des débris de la cabine rouge et blanche, tombée dans une zone boisée dont la forte inclinaison rend l’accès difficile.