En pleine nouvelle vague, les Espagnols s’accrochent à leur masque

Il fait plus de 35 degrés mais bouches et nez sont couverts à Madrid. Le masque a beau ne plus être obligatoire dans la rue, les Espagnols s’y cramponnent et certaines régions veulent l’imposer à nouveau à l’extérieur face à l’explosion des contagions, à rebours d’autres pays européens.

Même dans la rue, elle le porte « au cas où ». Katherin Castro, 18 ans et une dose de vaccin, est à l’image de nombreux Espagnols qui ne souhaitent pas encore se départir du morceau de tissu entré dans la vie quotidienne de milliards de personnes depuis un an et demi. Pour elle, « le Covid est toujours là, et malgré le vaccin, il y a beaucoup de contaminations ».

FFP2 sur le visage sur une avenue madrilène aux larges trottoirs, Juana Delgado, 65 ans, porte « tous les jours » le masque et « n’envisage pas de l’enlever pour le moment », expliquant ne se sentir « en sécurité » que chez elle.

Près d’un mois après l’assouplissement du port du masque en Espagne, rares sont ceux qui le quittent à l’heure où le Royaume-Uni y a totalement renoncé et où la France envisage de l’imiter pour les personnes vaccinées dans certains milieux fermés.