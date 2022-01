Enquête sur l’assassinat du président d’Haïti : un ex-sénateur arrêté

John Joel Joseph, ex-sénateur haïtien, recherché par les forces de l’ordre, a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse. Rebondissement dans l’enquête sur l’assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse, tué en juillet dernier. John Joel Joseph, un ancien sénateur haïtien, qui était recherché par les autorités, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi en Jamaïque, a-t-on appris samedi de source policière jamaïcaine.

Il est pour l’heure maintenu en détention, a précisé cette source sans se prononcer sur la suite de la procédure. Elle s’est bornée à expliquer que les forces de l’ordre jamaïcaine agissaient en coordination avec leurs « partenaires internationaux » et que des « enquêtes conjointes » étaient en cours. La source n’a pas non plus voulu dire où exactement sur l’île des Caraïbes avait été arrêté l’ex-élu haïtien, ni s’il avait été interpellé en compagnie d’autres personnes.

Dès juillet, les autorités haïtiennes avaient lancé un avis de recherche contre John Joel Joseph, décrit comme un individu « dangereux et armé ». Au début du mois, Mario Palacios, un ancien militaire colombien accusé d’avoir fait partie du groupe d’une vingtaine d’hommes ayant tué Jovenel Moïse et grièvement blessé son épouse dans leur résidence présidentielle à Port-au-Prince, le 7 juillet 2021, a été inculpé aux Etats-Unis. Il avait aussi initialement été arrêté en Jamaïque avant d’accepter une « extradition volontaire » auprès la justice américaine, et encourt la réclusion à perpétuité.