ENS de Yaoundé : les épreuves du concours renvoyées

Les épreuves des concours d’entrée en première année du premier cycle et en première année du second cycle de l’Ecole normale supérieure de l’Université de Yaoundé 1 ne se dérouleront plus les 24 et 25 septembre 2022. Les candidats seront face à ces épreuves les 8 et 9 octobre 2022. L’information est du recteur de la mère des universités camerounaises et contenue dans un communiqué en date du 12 septembre 2022.

Le Pr Maurice Aurelien Sosso précise que la date limite de dépôt des dossiers de candidatures est reportée au 05 octobre 2022 au service de la scolarité de l’Ecole normale supérieure. Dans les centraux régionaux qui sont les délégations régionales du ministère des Enseignements secondaires, la date limite est fixée au 03 octobre 2022