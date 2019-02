Entrepreneuriat agropastoral jeunes: Yaoundé abrite un sommet international dès ce 28 février

La rencontre qui va durer quatre jours a pour objectif de mettre en évidence et d’explorer le potentiel productif des jeunes dans le secteur agro-pastoral. L’événement qui aura lieu au Palais des congrès, est co-présidé par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbairobe et le ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales Dr Taiga.