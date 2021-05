Equipe de France : Karim Benzema, la surprise du chef

Karim Benzema de retour en équipe de France cinq ans après sa dernière sélection ?

Selon les informations du Parisien, Karim Benzema devrait figurer, ce mardi soir, parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro. Alors qu’il n’a plus été appelé chez les Bleus depuis plus de cinq ans.

Tard hier soir, L’Équipe surprenait tout le monde en émettant une hypothèse : et si Karim Benzema effectuait son grand retour chez les Bleus, plus de cinq ans après sa dernière sélection ? Ce mardi matin, l’annonce du Parisien fait l’effet, à l’échelle du football, d’une véritable bombe. Selon le quotidien, le buteur du Real Madrid (33 ans) va disputer l’Euro avec l’équipe de France ! À en croire le journal et plusieurs autres médias dont L’Équipe (qui a confirmé l’information en fin d’après-midi), Didier Deschamps a décidé de tourner la page, après avoir longtemps considéré que le numéro 9 avait franchi une ligne rouge en déclarant que le sélectionneur avait «cédé sous la pression d’une partie raciste de la France» au moment de sa non sélection à l’Euro 2016. Un retournement de situation finalement pas si incroyable au regard de quelques choix forts récemment effectués par «DD». N’est-ce que pas ce même Deschamps qui a rappelé Adrien Rabiot alors que personne n’imaginait que le milieu de terrain de la Juve reporterait le maillot des Bleus sous sa mandature ? N’était-il pas revenu sur ses positions concernant Hatem Ben Arfa ou André-Pierre Gignac ? Ces affaires-là avaient fait du bruit, à l’époque. Mais le retentissement de l’annonce du retour de «KB9» est sans pareil…