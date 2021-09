États-Unis-Chine: première conversation téléphonique en sept mois entre Joe Biden et Xi Jinping

Le président américain Joe Biden s’est entretenu, jeudi 9 septembre, avec son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois en sept mois. Il s’agissait de tenter de faire en sorte que la « concurrence » entre les deux pays ne se transforme pas en « conflit », a indiqué la Maison Blanche.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au téléphone à son homologue américain Joe Biden que l’hostilité de Washington envers Pékin a causé de « sérieuses difficultés » pour les relations bilatérales, selon un média d’État. Il s’agit du premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants depuis février. M. Biden venait alors de succéder depuis peu à Donald Trump, et avait passé deux heures au téléphone avec M. Xi. Les relations entre Washington et Pékin sont tendues depuis le mandat de l’ex-président américain, qui avait lancé une guerre commerciale contre la Chine et lui avait reproché sa gestion de la pandémie de Covid-19.

« Nos deux pays et le monde entier souffriraient en cas de confrontation sino-américaine », a indiqué Xi Jinping au locataire de la Maison Blanche. « L’avenir et le destin du monde dépendent de la capacité de la Chine et des États-Unis à bien gérer leurs relations. C’est la question du siècle, à laquelle nos deux pays devront répondre », a encore déclaré M. Xi. dans des propos rapportés par la télévision centrale de Chine, signale notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde.